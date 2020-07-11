Объем страховых премий, полученных страховыми компаниями в Москве и Московской области, в I квартале 2020 года вырос на 5,1%, до 216,3 млрд рублей. А совокупные выплаты по договорам страхования страховщиков увеличились на 5,8%, до 74,8 млрд рублей, что в основном вызвано существенным увеличением выплат по завершившимся полисам инвестиционного страхования жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.



«В Московском регионе увеличение объемов страховых сборов наблюдалось в ряде сегментов: в сфере страхования жизни (+10%) рост был связан с развитием программ накопительного страхования жизни и возобновлением интереса к ним граждан из-за снижения ставок по депозитам и изменения ситуации на фондовом рынке. Объем страховых премий в добровольном медицинском страховании увеличился на 8 %. Отмечен и рост взносов по договорам страхования прочего имущества юридических лиц (+5,7%) в связи с перезаключением крупных среднесрочных договоров в начале года», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, сократился объем страховых взносов по страхованию жизни от несчастных случаев и болезней (минус 22,4%). В целом количество договоров страхования, заключенных за январь — март страховыми компаниями в Московском регионе, составило 19,7 млн штук, сократившись на 3,5%.