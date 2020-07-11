На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. Так, в мае средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60—65 лет превысил 67 тыс. рублей — это максимум за последний год. По сравнению с февралем показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%, до 64,86 тыс. рублей.

Для клиентов других возрастных групп банки, наоборот, сокращали объем доступных средств на кредитных картах. Сильнее всего игроки «резали» лимиты наиболее экономически активным россиянам (30—39 лет и 40—49 лет): в этих группах за три кризисных месяца показатель упал на 8,3% и на 6,7% соответственно. В кризис 2014—2015 годов такого распределения лимитов по возрастам клиентов не наблюдалось, подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В апреле — мае доля кредиток, выданных россиянам старше 60 лет, выросла, отмечает Волков. Однако существенных изменений в возрастной структуре новых получателей карт не произошло. По данным бюро, на пенсионеров приходится чуть более 10% новых держателей кредиток.

По словам Волкова, повышение лояльности банков к клиентам из старшей возрастной группы связано с тем, что сейчас банки больше ориентированы на качество портфеля, чем в прошлый кризис.

Заемщики пенсионного возраста выглядят более надежными для банков, говорит старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. В отличие от более молодых клиентов они «менее импульсивны в плане покупок и более дисциплинированны в плане исполнения своих платежных обязательств», поясняет эксперт. Еще одна причина привлекательности заемщиков-пенсионеров — частичная независимость от экономической конъюнктуры, считает Караваева.