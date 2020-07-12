Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере корпоративного управления, сообщает пресс-служба Кабмина.



«Важнейшие положения корпоративного регулирования будут актуализированы с учетом запросов бизнес-сообщества. С этой целью председатель правительства Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Так, в документ вошли мероприятия, направленные на совершенствование оценочной деятельности, корпоративных практик, работы специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский, а также процедуры банкротства.

В частности, предлагается узаконить выпуск разных типов акций компаниями — резидентами САР и закрепить возможность «транзитной» смены юрисдикции. Планируется трансформировать процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из ООО. Помимо этого, предусмотрено утверждение «реабилитационной» процедуры банкротства в отношении должников, чья платежеспособность может восстановиться.

По каждому из направлений работы готовятся законопроекты. Часть нормативных актов будет утверждена к концу 2020 года.

Как ожидается, реализация «дорожной карты» сделает корпоративное законодательство более удобным и улучшит инвестиционный климат в стране.

Механизм ТДК, в рамках которого разработан план, позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров для ведения бизнеса. Экспертные группы обеспечивают прямой контакт органов власти и предпринимателей и помогают совместно управлять системными изменениями деловой среды.