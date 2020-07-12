Саудовская Аравия и большинство участников сделки ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе на фоне постепенного восстановления спроса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В среду, 15 июля, состоится встреча в формате видеоконференции ключевых членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, на которой участники соглашения обсудят ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки.

По данным WSJ, Эр-Рияд предложил увеличить в августе добычу «черного золота» и смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки, и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн. Данное предложение возникло на фоне постепенно возрастающего спроса на нефтепродукты после снятия ограничений из-за пандемии.

Большинство участников ОПЕК+ поддержали предложение саудитов, пишет издание. По словам источника, знакомого с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы «самоубийством» для ОПЕК.

В то же время, как передает Bloomberg со ссылкой на свои источники, на предстоящем заседании участники, скорее всего, склонятся к варианту смягчить принятые ограничения до 7,7 млн баррелей, поскольку восстановление спроса набирает обороты.