Международные инвесторы впервые за пять месяцев проявили интерес к фондам развивающихся стран, пишет «Коммерсант» . Согласно отчету Bank of America (ссылающегося на Emerging Portfolio Funds Research, EPFR), на минувшей неделе приток в фонды emerging markets составил почти 6,02 млрд долларов. Это оказалось рекордным значением с конца января 2018 года. Позитивный результат был получен благодаря возвращению инвесторов в китайские фонды. По данным EPFR, чистый приток в них составил более 6,13 млрд долларов — первый положительный результат за три месяца и рекордный объем с 2015 года. Из российских фондов инвесторы забрали 70 млн долларов, из индийских — 43 млн долларов.

По мнению экспертов, Китай — единственная из крупных экономик, которая покажет по результатам 2020 года пусть и небольшой, но рост (на 1%). После заявлений высокопоставленных лиц о необходимости поддержки рынков основные индексы страны прибавили более 10% на фоне роста глобальных акций на 2%. За прошлую неделю китайский рынок акций вырос на 1 трлн долларов, виден рост оборотов и маржинального кредитования розничных инвесторов. Участники рынка не исключают, что позитив инвесторов в отношении китайского рынка вполне может затронуть и другие рисковые активы.

Для российских активов может быть косвенный позитив, если финансовое ралли перекинется на сырьевые товары, так как большинство российских публичных компаний — экспортеры сырья, считают эксперты. С начала года недолгие и небольшие притоки в российские фонды сменяются столь же небольшими и непродолжительными оттоками: с начала 2020 года чистый отток из них составил около 160 млн долларов. Для российского рынка по-прежнему ключевым фактором выступают цены на нефть, отметили эксперты.