В Москве с понедельника, 13 июля, стартовал очередной этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Так, отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Выбор формы проведения испытаний остается за Минобрнауки России и администрациями вузов. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ.

Полноценный учебный год планируется начать, как обычно, 1 сентября.

Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т. д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Пока сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока не возобновляется проведение публичных мероприятий.

Также могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и в иных видах деятельности, за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, при этом обязательный масочный режим на улицах отменяется.

«По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — подчеркнул Собянин.

Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.