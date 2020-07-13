Федеральная антимонопольная служба может начать антимонопольное расследование в отношении Tele2: оператор в нужный срок не сообщил службе об исполнении ее требования по возвращению к прежней стоимости тарифов, которая выросла за время пандемии. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на три источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, службу не удовлетворили экономические обоснования повышения тарифов, предоставленные оператором.

ФАС 10 июня выдала Tele2 предупреждение из-за повышения с 12 мая стоимости услуг более чем для 11 млн абонентов на 10%, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень в течение двух недель. Ведомство не получило информацию об исполнении предупреждения в установленный срок. В таком случае решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства должно быть принято в течение десяти дней с момента истечения срока, установленного для выполнения предупреждения, добавили в пресс-службе ФАС.

ФАС: тарифы на мобильную связь в России выросли в среднем на 4% Во время действия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса рост нагрузки на сети связи в зависимости от оператора связи составил в среднем до 20%.

По словам юристов, Tele2 грозит штраф в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В случае неисполнения предупреждения ФАС обязана провести расследование о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке, в том числе путем ущемления интересов потребителей, по его результатам компанию может ждать более суровое наказание в виде штрафа в размере от 1% до 15% годовой выручки от услуг, на рынке которых совершено нарушение.

Как полагают юристы, судя по тому, что цены на услуги в установленный срок не были снижены, Tele2 имеет достаточно аргументов для защиты своей позиции. В последние годы было принято много решений, увеличивающих расходы операторов связи и возлагающих на них дополнительные обязанности или ограничения, поэтому рост цен на услуги неизбежен, считают они.