ВЭБ разработал первую версию методических рекомендаций по «зеленому финансированию» на основе национальных приоритетов, в частности национального проекта «Экология», говорится в сообщении госкорпорации.



«ВЭБ.РФ» опубликовал на своем сайте первую версию методических рекомендаций по «зеленому финансированию» и призывает экспертное и бизнес-сообщество вносить предложения по его совершенствованию. Рекомендации определяют архитектуру национальной системы «зеленых финансов», в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях», — следует из сообщения.

В релизе говорится, что рекомендации призваны задать ориентир для российских предприятий и банков в отношении того, что такое «зеленый проект» и «зеленый финансовый инструмент». Кроме того, доступное финансирование для «зеленых проектов» позволит качественно и количественно увеличить объем инвестиций в проекты по очистке воды и воздуха, переработке отходов, экологичному общественному транспорту и «зеленой электрогенерации». Отмечается, что документ разрабатывался в обсуждении с министерствами, ведомствами, Банком России, экспертным и бизнес-сообществом, российскими и иностранными экспертами.

«В рамках механизмов фабрики проектного финансирования госкорпорация намерена предоставлять «скидку за зеленость», которая позволит поощрить проекты, соответствующие методическим рекомендациям. Доля участия ВЭБа в «зеленых проектах» в рамках льготного транша фабрики проектного финансирования будет достигать 40%, что позволит ощутимо снизить общую стоимость кредитных средств», — сказал первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский, слова которого приводятся в релизе.

«В госкорпорации ожидают, что инициаторы «зеленых проектов» получат доступ к более дешевому зарубежному финансированию, так как методические рекомендации ВЭБа совместимы с передовыми международными стандартами», — сообщил заместитель председателя ВЭБа Алексей Мирошниченко.

В релизе также сказано, что рекомендации по «зеленому финансированию» разработаны на основе национальных приоритетов, в частности национального проекта «Экология». Был учтен опыт крупнейших международных организаций в этой области, а также опыт ЕС и Китая. Следить за целостностью и совершенствовать стандарт будет создаваемый в настоящий момент экспертный совет ВЭБа по устойчивому развитию, в который войдут ведущие мировые эксперты в области «зеленого финансирования» и устойчивой инфраструктуры.