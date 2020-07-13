Проводимое пользователями в приложениях время во II квартале 2020 года выросло на 40%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные компании App Annie. В среднем за месяц этого квартала пользователи со всего мира потратили на различные приложения рекордные 200 млрд часов. В России время в приложениях выросло на 15% в сравнении с концом прошлого года, составив 7,3 млрд часов.

В Индии этот показатель вырос на 35%, в Италии и Испании — на 30%, в Индонезии — на 25%, в Бразилии — на 20%, а в США — на 15%. За квартал пользователи по всему миру загрузили 34,5 млрд приложений, большая часть из них (около 25 млрд) загружена в магазине приложений Google Play (на 10% больше, чем годом ранее), еще 9,3 млрд пришлось на платформу iOS (на 20% больше). В России во II квартале было загружено 1,7 млрд приложений, из них в Google Play — 1,6 млрд. Рекордными оказались пользовательские траты в приложениях: в мире в целом они достигли 27 млрд долларов. В России расходы в приложениях увеличились на 30% до 328 млн долларов, из них 233 млн долларов приходится на мобильные игры.

Самый значительный рост числа загрузок в Google Play показали категории «бизнес» (115%), «здоровье и фитнес» (75%) и «образование» (50%), а в iOS — «здоровье и фитнес» (30%), «шопинг» (25%) и «медицинские приложения» (20%). В категории «здоровье и фитнес» или «медицина» во многих странах на первое место вышли приложения для отслеживания контактов заразившихся COVID-19. Больше всего пользователи Google Play тратили в категориях «игры», «социальные приложения» и «развлечения», а iOS — «игры», «развлечения» и «фото и видео».

В России первое место по скачиванию также занял TikTok, за ним идут Zoom, «Госуслуги», WhatsApp и Telegram. В топ-5 по пользовательским расходам среди россиян входят «ВКонтакте», музыкальный сервис Boom, онлайн-кинотеатр ivi, «Яндекс.Музыка» и «Одноклассники».