«Яндекс» присоединился к ассоциации «ФинТех» в качестве ассоциированного члена. Включение компании в состав участников одобрил наблюдательный совет ассоциации, сообщает ее пресс-служба.



«Яндекс» будет участвовать в работе следующих направлений ассоциации: развитие розничного платежного пространства; удаленная идентификация; развитие открытых API, в первую очередь в части внедрения концепций и технологий открытого банкинга в России; правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информационными системами», — говорится в релизе.

Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года по инициативе Банка России и семи участников финансового рынка: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, банка «Открытие», QIWI и Национальной системы платежных карт. Целью деятельности ассоциации является создание условий для цифровизации экономики РФ и разработка и внедрение новых технологических решений, способствующих развитию российского финансового рынка. В ассоциацию входят банки, страховые компании, телекоммуникационные операторы и платежные системы.

«Вступление «Яндекса» в ассоциацию несет в себе огромный потенциал для дальнейшей цифровизации финансового сектора, создания инновационных продуктов, расширения возможностей по уже существующим направлениям деятельности ассоциации и создания новых масштабных кросс-отраслевых проектов», — подчеркнула генеральный директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.