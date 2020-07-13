Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск доллар дорожал на 7 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 27. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,78 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 80,18 рубля (плюс 30 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александр Осин, в понедельник утром ожидается разнонаправленная динамика. Ориентир: диапазон 70,3—71,4 в паре доллар/рубль.

«В ближайшие дни российская валюта может пользоваться поддержкой со стороны спроса на ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Если внешний фон будет и дальше улучшаться, не исключено, что пара доллар/рубль сверху вниз пробьет отметку 70, однако сильная поддержка по паре 68 устоит в любом случае», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.