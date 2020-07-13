Большая часть потерь от действий мошенников, предлагающих псевдоинвестиции, лежит в диапазоне 40—80 тыс. рублей на пострадавшего, однако суммы могут отличаться и даже быть больше в разы, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.



«Большая часть потерь лежит в диапазоне 40—80 тысяч рублей — таков наиболее частый улов мошенников. Это экспертные оценки. Естественно, суммы могут отличаться, могут даже превышать этот диапазон в разы. Все зависит от «талантов» мошенников, их продвинутости и опыта в социальном инжиниринге и социальном маркетинге, а также от доверчивости жертвы», — сказал он.

Причем, как и во многих мошеннических схемах, платежи делаются на карту или счет человека, который жертве присылают в «личку», обращает внимание Лях.

«В таком случае доказать обман даже в суде крайне затруднительно. Никаких «следов» — бумаг, договоров — мошенники не оставляют, и получается, что жертва переводит деньги добровольно и самостоятельно», — поясняет он схему.

«Кстати, люди теряют не только собственные деньги. Это могут быть и заемные, деньги семьи. Нередко мошенники предлагают человеку обратиться к кредиторам. Причем опять же нелегальным, которые дают деньги под грабительский проценты с соответствующими последствиями. Сначала — на то, чтобы инвестировать, а после неудачных инвестиций — для расплаты с предыдущими кредиторами», — добавляет он.