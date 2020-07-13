Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин отметил, что России предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жестких бюджетных ограничений.

«Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой — создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей... до 2030 года», — сказал премьер.

Он добавил, что при этом необходимо «максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены два года назад».