Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране во время кризиса, связанного с пандемией, удалось не допустить «взрывного», «драматического» роста безработицы.

Как отметил глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, такой рост безработицы произошел в некоторых странах.

При этом президент признал, что «на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало слаженности» в действиях. «На протяжении всех этих трудных недель и месяцев мы получили важный опыт принятия точечных, выверенных, своевременных решений, причем в достаточно короткие сроки смогли отработать и запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были так необходимы в это сложное время и в первую очередь российским семьям, работникам предприятий, организаций», — отметил Путин.

По его мнению, предпринимавшиеся действия говорят о том, что есть «большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно».