Широкополосным Интернетом к 2030-му году будут обеспечены 97% российских домохозяйств, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия-24».

«К 2030 году для того, чтобы обеспечить полное проникновение всех благ и возможностей цифровизации, нужно, чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. Для этого, конечно, потребуется, чтобы практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к Интернету. Мы предлагаем показатель в 97% домохозяйств, которые будут подключены к Интернету», — сообщил Чернышенко.

По словам вице-премьера, также правительство прорабатывает поручение президента РФ Владимира Путина по постепенному переходу на российское оборудование и программное обеспечение.

«Конечно, мы поддержим наших российских, своих разработчиков, и цель — нарастить объем вложений в отечественные IT-решения в четыре раза к 2030 году», — добавил Чернышенко.