Банк «Ак Барс» снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Я сам?!» (на 181 и 370 дней) составит 4,1—4,3% (ранее — 5—5,25%), «Просто накопить» (на 91, 181, 370, 720 дней) — 3,8—4,7% (вместо 4,75—5,25%), «Просто поймать момент» (на 31 день) — 2,55% (вместо 4%), а «Просто управлять» (на 91, 181, 370, 720 дней) — 3,3—4,2% годовых (прежде 4,25—4,65%).

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Просто преумножить» (от 1 млн рублей на 91, 181, 370, 720 дней) открывается под 3,3—4,6% годовых (до этого — под 4,25—5,15%).

Инвестиционный вклад «Уверенное будущее» (от 50 тыс. рублей на 370 дней) оформляется под 6,3% годовых (прежде — под 7,75%).

Пополнять можно все вклады, за исключением депозитов «Просто поймать момент» и «Уверенное будущее». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и в конце срока, кроме вклада «Просто поймать момент». По нему выплата процентов осуществляется в конце срока.