Развитие цифровых сервисов в сфере социальных услуг поможет совершить переход к социальному казначейству, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Хочу также обратить внимание на сферу, которая в период пандемии приобрела особое значение и проникла практически во все отрасли, — это цифровизация. Помимо образования, о котором я уже сказала, благодаря цифровым технологиям были обеспечены возможности дистанционного предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере занятости; беззаявительный порядок предоставления материнского капитала и других пособий; оформления электронных больничных. В этой связи мы нацелены, и это отмечено в проекте общенационального плана (восстановления экономики), активно развивать эти сервисы в социальной сфере и перейти к так называемому социальному казначейству», — сказала Голикова.

В России хотят создать «социальное казначейство» для поддержки населения Это следует из общенационального плана действий.

Согласно проекту общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ, в России планируется создать социальное казначейство — систему, которая объединит и повысит эффективность мер соцподдержки.