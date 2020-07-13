Рост объема просроченной задолженности по займам и кредитам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией может лишить российский банковский сектор значительной части доходов и снизить его прибыльность. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин, курирующий в аппарате Совбеза вопросы экономической безопасности.

«Несмотря на то что банковская система сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008—2009 годах и в 2014—2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность», — сказал Абелин.