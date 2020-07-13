Юг-Инвестбанк предлагает «Летний» вклад.

Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: за 395 дней (включительно) нахождения денежных средств на депозите — 5%, свыше 395 дней до 730 дней — 4% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,54%.

Депозит можно пополнять суммами от 10 тыс. рублей в течение 185 дней срока его действия. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора при нахождении средств во вкладе менее 395 дней проценты выплачиваются: до 180 дней (включительно) — по ставке вклада до востребования, от 181 до 270 дней — 4,3%, от 271 до 394 дней — 4,7% годовых.

При нахождении средств на депозите 395 дней и более: 395 дней (включительно) — 5%, с 396-го по 730-й день — 4% годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно.