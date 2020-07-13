Банк России установил официальные курсы валют на 14 июля.

Курс доллара понизился на 48,19 копейки, составив 70,7479 рубля (71,2298 рубля на 13 июля). Курс евро опустился на 17,52 копейки до 80,0937 рубля (с 80,2689 рубля на 13 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,01 рубля (плюс 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:25 мск стоил 80,28 рубля (плюс 40 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,51 до 71,03 рубля за доллар и от 79,9 до 80,29 рубля за евро.