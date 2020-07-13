Прототип платформы, которая позволит за счет цифровизации и бережливого производства повысить производительность труда, должен быть готов к концу текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Очень здесь рассчитываем на взаимодействие с «Ростехом», «Росатомом» и РЖД, у нас есть уже такие договоренности. Будем ее реализовывать и исходим из того, что результаты должны быть первые, первый прототип такой системы должен быть сделан к концу текущего года», — сказал Белоусов.

По его словам, это уже третья попытка решить вопрос повышения производительности труда. «Мы создаем с использованием новых всех наших возможностей большую платформу, куда заводим две группы инструментов. Первый инструмент — это инструменты, связанные с внедрением так называемого бережливого производства. У нас, в нашей стране, накоплен опыт, есть специально созданная уже сеть консультационных услуг, и, собственно, задача этой сети состоит в том, чтобы обеспечить аккумулирование, обучение и распространение лучших практик в этой области», — отметил Белоусов.

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По оценке первого вице-премьера, уже стоит ориентир — охватить данными мерами около 5 тыс. крупных предприятий, это примерно 10% всех крупных предприятий в стране.

«Вторая составляющая, мы сейчас к ней только приступили, создали специальную группу, которая сейчас занимается этим в еженедельном режиме, — это заведение на эту же платформу тех цифровых средств, которые позволяют кардинально повысить производительность труда за счет цифровизации», — указал Белоусов. По его словам, речь может идти в том числе о цифровизации логистики и бэк-офиса компании, цифровизации жизненного цикла изделий, цифровизации бизнес-информации, доступе к маркетплейсам. Белоусов подчеркнул, что сейчас ведутся такие разработки.