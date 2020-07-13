Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева не допустить принятия закона об электронных путевках без обсуждения с бизнесом, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Госдума в первом чтении утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему «Электронная путевка». Так, туроператор будет обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом в личном кабинете в трехдневный срок. По мнению АТОР, ко второму чтению законопроект был переписан заново и представляет собой совершенно новый документ, который должен пройти обсуждение с турбизнесом.

В АТОР полагают, что проект документа, сформированный комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению, во-первых, коренным образом отличается от законопроекта, принятого в первом чтении, а во-вторых, вносит кардинальные изменения в работу всех туроператоров без исключения. Так, теперь законопроектом внедряется организация, дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» и даже отчасти Ростуризма.

Бизнес просит Кабмин компенсировать туроператорам взносы на систему электронных путевок Законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок, в мае был принят Госдумой в первом чтении.

Эта организация, если следовать законопроекту, в свою очередь учреждает очередной, третий фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура. «При этом де-факто новый законопроект предлагает, по сути, финансировать выплаты и эвакуацию туристов в случае банкротств туроператоров по выездному туризму за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой», — уточнили в АТОР.