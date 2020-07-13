Госдума убрала из пакета законопроектов о так называемой регуляторной гильотине ряд положений с учетом предложений депутатов, сообщил в понедельник замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на заседании президиума фракции «Единая Россия».

«Ряд поправок правительства, предложенных ко второму чтению, были скорректированы, в том числе исходя из предложений депутатов. В целом из законопроекта были исключены такие положения, как контрольно-надзорное производство, именно как избыточное описание ряда процессуальных норм. Были исключены неотложные действия контролеров, дублирующая мера пресечения производств по делам об административных правонарушениях, и так далее», — рассказал он.

В ТПП предложили отложить «регуляторную гильотину» до 2022 года Соответствующее письмо Сергей Катырин направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

По его словам, в проектах сохраняется курс на снижение административной нагрузки, повышение роли профилактических мер, а также цифровизацию. «Также появились в проекте поправок ко второму чтению контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия, что также позволит более оперативно, с одной стороны, выявлять нарушения обязательных требований, с другой стороны, делать это наименее избыточным для бизнеса способом», — добавил замминистра.

Также ко второму чтению появилось положение о необходимости согласования органами прокуратуры проведения всех внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.