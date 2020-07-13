Первые 20 проектов общей стоимостью 900 млрд рублей будут запущены в 2020 году в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он заявил, что одно из важнейших условий для устойчивого развития экономики РФ связано с активизацией инвестиций. По словам Белоусова, необходимо выйти на устойчивый рост капиталовложений на уровне не ниже 5—6% в среднем за год.

«Для решения данной задачи разработан целый набор инструментов. Отмечу один из них — это запуск проектов в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Уже в текущем году должны быть поддержаны первые 20 проектов общей стоимостью 900 миллиардов рублей. С выходом в 2022—2023 годах ежегодно на 150 проектов стоимостью по 2—3 триллиона рублей. Это реальные цифры, они проработаны с предпринимательским сообществом», — сказал Белоусов.

Он отметил, что правительству необходимо завершить все организационные работы для реализации механизма СЗПК. Белоусов надеется, что это произойдет в сентябре. Он добавил, что дополнительно со следующего года будет развернута система поддержки региональных проектов, а также будут запущены новые финансовые инструменты поддержки инвестиций.