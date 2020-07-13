Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению законопроект о переходном налоговом режиме для малых и средних предприятий (МСП), утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).

«Принимается законопроект ко второму чтению», — сказал на заседании комитета его глава Андрей Макаров. Он уточнил, что законопроект планируется к рассмотрению во втором чтении 15 июля.

Законопроект закрепляет переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников.

Документ предусматривает переходный период для налогоплательщиков, использующих УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила установленное ограничение в 100 человек, но не более чем на 30 человек.