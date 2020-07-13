Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила существенное снижение ипотечных ставок за год, в мае средняя ставка достигла 7,4%. Об этом она заявила на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Средняя ипотечная ставка по ипотеке достигла 7,4% в мае. Я напомню, что в апреле прошлого года она была 10,6%, то есть существенное снижение ипотечной ставки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас около половины новых выдач ипотеки — кредит в рамках госпрограммы по ставке не более 6,5%. Всего в июне было выдано таких кредитов более чем на 100 млрд рублей.

Для повышения доступности ипотеки Набиуллина предложила расширить механизм жилищных сбережений, который сейчас используется в ряде российских регионов. «В рамках этого механизма на специальном счете люди накапливают средства на первый взнос, и при определенном уровне накопления человек получает ипотеку на тех условиях, которые были определены изначально. С одной стороны, банк получает устойчивое фондирование в виде накоплений, и ставки по ипотеке могут быть даже ниже, чем по обычной ипотеке. В регионах, где используют этот механизм, сейчас ставки где-то 6—7%. И, на наш взгляд, действительно, настало время законодательно создать основы для более широкого применения такого опыта в других регионах», — заявила глава ЦБ.