Правительство обсуждает распространение программы «Дальневосточная ипотека» на вторичное жилье, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

«Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке, в частности в «Дальневосточной ипотеке», где только в трех городах есть значимое первичное строительство… это Якутск, Хабаровск и Владивосток, в других городах нет такого строительства. Поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы «Дальневосточную ипотеку» распространить в том числе на вторичное жилье», — отметил Моисеев.

По его словам, правительство опробует расширение программы на вторичное жилье на программе «Дальневосточная ипотека», а затем будет решать, что делать с другими ипотечными программами. «Но, как я уже сказал, 6,5-процентная ипотека — короткая, направленная не только на поддержку возможностей граждан инвестировать и покупать жилье, но также и на поддержку строительной отрасли, поэтому здесь мы не рассматриваем возможности распространения ее на вторичный рынок», — подчеркнул заместитель министра финансов.

Напомним, по программе «Дальневосточная ипотека» можно получить заем под 2% годовых на покупку жилья в новостройке или на вторичное жилье в сельской местности.