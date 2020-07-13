Количество частных инвесторов на Московской бирже за первое полугодие 2020 года выросло на 39%, достигнув 5,4 млн человек. Об этом говорится в презентации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Также резко увеличилось число активных инвесторов, в марте отмечен рекорд — свыше 700 тыс. человек, отмечается в материалах.

Доля физических лиц в общем объеме биржевых торгов акциями (без РЕПО) на Московской бирже в мае составила около 42%. На Санкт-Петербургской бирже по итогам июня 2020 года зарегистрировано 4,55 млн клиентских счетов, из них 3,21 млн уникальных.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, главная причина выхода граждан на фондовый рынок — снижение ставок по депозитам. «Действовавшие ранее ставки не оставляли места для доходности на финансовом рынке никому, кроме спекулянтов, однако такие ставки должны были рано или поздно снизиться и наконец снизились», — рассказал он и добавил, что в законодательство также были внесены изменения, которые устранили преимущества банковских вкладов перед инвестициями.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в течение этого полугодия увеличилось на 47%, до 2,4 млн счетов.