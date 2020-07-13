Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство и ЦБ обратить внимание на то, что спрос бизнеса на льготное кредитование превышает предложение. Об этом Матвиенко заявила на заседании совета по развитию финансового рынка с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Наиболее востребована у бизнеса так называемая программа со списанием задолженностей и процентов по ней. По этой программе банки одобрили кредиты на сумму более 315 миллиардов рублей. Но даже в таких масштабах спрос сегодня явно превышает предложение. Поэтому прошу Банк России и правительство обратить внимание на эту ситуацию, чтобы через пару месяцев мы не получили новые банкротства», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что программа беспроцентного кредитования уже позволила сохранить более миллиона рабочих мест в пострадавших отраслях. По ее мнению, Банку России необходимо и дальше поддерживать регуляторные послабления для стимулирования кредитных организаций в вопросе развития собственных программ реструктуризации кредитов.