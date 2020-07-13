Рисков возникновения недостатка капитала в банковской системе РФ нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере, банки могут столкнуться с нехваткой капитала после отмены регуляторных послаблений, связанных с пандемией.

«Есть и капитал, и ликвидность у банковской системы сейчас. Вот есть. И избыток капитала, да, два триллиона (рублей. — Прим. ред.), Алексей Леонидович, но это до буферов. У нас накоплены были в предыдущие годы буферы, а они должны использоваться в такие времена, это 5,8 триллиона рублей», — ответила Эльвира Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, накопленные буферы позволяют банковской системе брать на себя нагрузку по реструктуризации кредитов, помогать бизнесу и гражданам и при этом не терять способность наращивать кредитование.

«Послабления мы будем отменять постепенно. У банков, да, уменьшилась прибыль, но она есть, это будет источником капитала, поэтому мы здесь не видим никаких проблем, что у нас возникнет по системе какой-то недостаток капитала. У отдельных банков, да, могут возникать сложности, с которыми они будут справляться», — подчеркнула Набиуллина.