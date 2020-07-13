Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 13 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено 33,4 тыс. сделок на 1,885 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,47—71,02 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,21 рубля, увеличившись на 33 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,4 тыс. сделок на 229,6 млн евро по курсам от 79,895 до 80,36 рубля за евро.

«На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, отступив в район 70,6 рубля, евро, напротив, прибавил 0,4%, торгуясь по 80,2 рубля. Отметим, что разнонаправленная динамика основных мировых валют вызвана слабостью доллара на международном валютном рынке и уверенным ростом евро к широкому спектру валют. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70—75 рублей. Пока мы не видим поводов для выхода за его пределы, однако ухудшение внешнего фона может привести к подъему американской валюты в его верхнюю половину», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.