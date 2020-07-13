Дефицит федерального бюджета России по итогам января — июня 2020 года, по предварительным данным, составил 955,881 млрд рублей. Таковы данные Минфина РФ.

«Объем поступивших доходов — 9 091 484,1 млн рублей, или 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Исполнение расходов — 10 047 365,3 млн рублей, или 51,1% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и 45,8% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — сказано в сообщении.

Объем перечислений в федеральный бюджет Федеральной налоговой службой за отчетный период составил 5,364 трлн рублей, Федеральной таможенной службой — 2,042 трлн рублей, другими федеральными органами — 1,686 трлн рублей.