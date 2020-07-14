Новая цифровая платформа для поддержки малых и средних предприятий, создание которой запланировано общенациональным планом действий по восстановлению экономики, соединит в себе 25 различных услуг. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на источники.

Так, ресурс возьмет на себя ряд функций ФНС: с его помощью разрешат зарегистрировать бизнес, заплатить налоги, узнать статус по задолженности, а также получить консультацию по общим вопросам налогообложения. На платформе будет предусмотрена юридическая помощь, созданы календари бухгалтера и плановых проверок. В формате «одного окна» позволят получить набор госуслуг для бизнеса, зарегистрировать права интеллектуальной собственности, оформить доступ к электронным торговым площадкам. На платформе разместят информацию об имуществе, сдаваемом в аренду.

Отдельный блок сервисов посвящен экспорту и объединит в себе справочную информацию о процедуре выхода на внешние рынки, видах поддержки экспортеров, там же появится возможность подать заявку на сервисы Российского экспортного центра, гарантии и поручительства. На платформе разместят календарь выставок и бизнес-миссий за рубежом.

Голикова: развитие цифровых сервисов поможет перейти к социальному казначейству Социальное казначейство — система, которая объединит и повысит эффективность мер соцподдержки.

Предполагается, что платформа сделает более доступным льготное кредитование для МСП. Для тех, кто брать кредит не планирует, платформа будет агрегировать информацию о видах и механизмах получения господдержки на разных уровнях. Планируется, что появится и образовательный блок. Также пользователи смогут протестировать онлайн-бэк-офис — сервисы по ведению бухгалтерии и управлению персоналом.

По словам экспертов, сегодня уже существует несколько цифровых сервисов для предпринимателей, например, портал «Мой бизнес», «Бизнес-навигатор», платформа «Забизнес.рф». Также до конца года ФНС должна представить реестр получателей господдержки. Обилие ресурсов приводит к тому, что предпринимателям становится сложно разобраться в их работе, создание единой платформы с использованием искусственного интеллекта — сложная, но правильная цель, которая в перспективе облегчит ведение бизнеса в России, отметили эксперты. Они добавили, что целесообразно было бы объединить на новой цифровой платформе не только государственные сервисы, но и услуги, которые оказывают бизнесу общественные организации.