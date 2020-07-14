В России с 1 октября увеличатся оклады государственных служащих, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в указе.

Индексация коснется также окладов дипломатических работников МИДа, дипломатических представительств и консульских учреждений, а также территориальных органов-представительств МИДа на территории России.