Материнский капитал могут разрешить использовать на газификацию, водоснабжение, водоотведение индивидуальных домов, пишет «Российская газета» . Комитет Совета Федерации по социальной политике планирует выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности использования средств маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения и водоотведения. Закон, разрешающий использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке, вступил в силу с 12 марта 2020 года. Дом при этом должен иметь фундамент, прочные стены и крышу, к нему должны быть подведены вода, свет, устроена система отопления и канализации.

В Московской области, по оценке Союза дачников Подмосковья, стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тыс. рублей. Септик обойдется в 150—250 тыс. рублей. Скважина для водоснабжения — не менее 100 тыс. рублей. Стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тыс. рублей.