В России могут упростить порядок электронного оформления недвижимости, соответствующие поправки к закону о регистрации недвижимости находятся на рассмотрении в Госдуме, говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.

В Государственную думу РФ внесен законопроект, уточняющий порядок учетно-регистрационных действий и содержащий ряд поправок к 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В числе прочего планируется упростить порядок электронного оформления недвижимости, отмечается в нем.

Одно из его положений предполагает упрощение порядка подачи гражданами электронного заявления о государственной регистрации права и государственном кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав. С принятием поправок у граждан появится возможность подачи электронного заявления без использования электронной подписи.

Идентификация личности подающего заявление гражданина будет проводиться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — через аккаунт на портале «Госуслуг». Эта система позволяет создать универсальную учетную запись для получения различных государственных услуг в электронном виде. Система обеспечивает защиту размещаемой в ней информации в соответствии с действующим законодательством, добавляется в релизе.

Авторизовавшись с помощью ЕСИА, можно будет подать заявления без электронной подписи через «Личный кабинет» на сайте Росреестра. Этот сервис обеспечит хранение ранее направленных в орган регистрации прав заявлений и прилагаемых к ним документов.

Сейчас, чтобы подать заявление в орган регистрации прав в электронном виде, гражданин тоже может воспользоваться порталом «Госуслуг» или указанным сервисом на сайте Росреестра. Но заявление и документы, прилагаемые к нему, должны быть заверены электронной подписью заявителя, говорится в сообщении.