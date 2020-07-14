Потенциально перейти на работу к конкурентам готовы восемь из десяти сотрудников, говорится в исследовании SuperJob. Так, из них 6% готовы перейти на любых условиях, 75% готовы принять только предложение хороших условий работы, 5% категорически отказались от идеи перехода в конкурирующую компанию.

Чаще других потенциальную готовность уйти к конкурентам на лучшие условия демонстрировали россияне 35—44 лет (77%) и граждане с зарплатой от 80 тыс. рублей (80%). Говоря о лучших условиях работы, большинство подразумевает зарплату выше, чем на нынешнем месте (93%), 57% — повышение в должности, 47% приняли бы предложение от конкурентов с гарантией бесплатного обучения, 43% — на условиях привлекательного пакета льгот и компенсаций. Если новое место работы окажется ближе к дому, готовы перейти к конкурентам четверо из десяти респондентов.

Для мужчин важнее повышение в должности, для женщин — близость работы к дому. Для молодежи до 24 лет по сравнению со старшими респондентами гораздо важнее зарплата и бесплатное обучение.

Удаленной работой недовольно более трети сотрудников В процессе перевода на «удаленку» зарплаты многих граждан упали, а рабочее время увеличилось.

За девять лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, среди россиян, готовых перейти к конкурентам на лучшие условия, значительно возросла ценность компенсационного пакета (43% сегодня против 28% в 2011 году) и близости работы к дому (40% и 28% соответственно). Но главный фактор — это все-таки зарплата (93% сегодня и 85% девятью годами ранее).