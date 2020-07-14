Минкомсвязь, «Яндекс» и Mail.ru Group прорабатывают возможность создания российской платформы для проведения видео-конференц-связи и использования ее в образовательных учреждениях, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.



«У нас, к сожалению, нет российской платформы, которая в таком масштабе готова поддержать сервис видео-конференц-связи. Открыто надо сказать, что в школах (в период пандемии COVID-19. — Прим. ред.) массово использовались различные зарубежные решения, выделялись на это какие-то деньги или использовались бесплатно. Но адекватного по мощности «движка» российского у нас, к сожалению, сейчас нет», — сказал министр.

«По поручению Министерства просвещения, Министерства образования и науки мы начали совместно с ведущими нашими компаниями «Яндекс», Mail.ru прорабатывать возможность создания российской платформы поддержки коммуникаций онлайн как в режиме чатов, так и в режиме видеоконференций, аудиоконференций для того, чтобы предложить в системе общего образования школьного, в системе высшего образования замену зарубежным платформам», — сообщил Шадаев.

По его словам, «Яндекс» и Mail.ru Group готовы реализовывать этот проект в режиме государственно-частного партнерства и «денег бюджетных не требуют».