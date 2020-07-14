Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», может не уложиться в установленный для нее срок до конца 2020 года, заявил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Валерий Казикаев.

Так, обязательные требования разработаны для 56% видов госконтроля, в которые включено 10,5 тыс. актов. По его словам, если исключить повторяющиеся — получится около 8,5 тыс. актов. Он напомнил, что в рамках «регуляторной гильотины» все эти акты необходимо актуализировать.

Он также привел данные совместного доклада РСПП и Высшей школы экономики, согласно которому в России насчитывается 241 вид и десять форм контроля, 48 федеральных контрольных органов и 127 тыс. инспекторов. За год они проводят порядка 1,6 млн проверок. По словам Казикаева, особенностью контрольно-надзорной деятельности является ее «сверхконцентрация».

Госдума исключила несколько положений из законопроектов о «регуляторной гильотине» В проектах сохраняется курс на снижение административной нагрузки, повышение роли профилактических мер, а также цифровизацию.

«Из 241 вида контроля более 5 тысяч проверок проводятся всего по 20 видам контроля. При этом четверть видов госконтроля вообще не осуществляется — в области сельского хозяйства, племенного животноводства например. А 25% проверок всего на территории шести субъектов РФ и 75% федеральных проверок осуществляется четырьмя федеральными ведомствами из 48», — пояснил он.