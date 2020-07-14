Число обращений на горячую линию Роструда в июне снизилось в три раза по сравнению с апрелем. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Порядка 30 тысяч телефонных обращений граждан, поступивших на горячую линию Роструда и инспекций труда, было обработано в июне. Таким образом, число звонков снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем. Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации», — рассказали в Роструде.

В ведомстве уточнили, что круглосуточная телефонная горячая линия Роструда и инспекций труда, организованная в связи с возникшей эпидемической ситуацией, стала одним из наиболее востребованных каналов коммуникации.

«Несмотря на снижение числа поступающих вопросов, горячая линия продолжает свою работу в круглосуточном режиме. Все, у кого возникают вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства, могут обратиться и проконсультироваться», — сказал глава Роструда Михаил Иванков, добавив, что горячая линия продолжит работать и после завершения пандемии.