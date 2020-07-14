Следователи установили новых соучастников в рамках уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также новые факты преступлений, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них: бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников», — сказала она.

Двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова объявили в международный розыск СК просит суд арестовать заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова.

По ее словам, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии — «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» — и выводе их за рубеж.

Теперь Абызову вменяется легализация похищенных денег через кипрские офшоры.