Проект постановления о поручении Счетной палате (СП) провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года проверку реализации ЦБ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017—2019 годы и истекший период 2020 года внесен в Госдуму. Документ инициирован комитетом Госдумы по контролю и регламенту по предложению комитета по финрынку.

«Поручить Счетной палате РФ провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное мероприятие «Проверка реализации Центральным банком РФ с участием общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017—2019 годы и истекший период 2020 года» в Центральном банке РФ и обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в тексте документа.

Согласно тексту проекта постановления, о результатах проведенного контрольного мероприятия СП следует проинформировать Госдуму в сентябре 2021 года. После принятия документа он будет направлен председателю СП.