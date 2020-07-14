ОПЕК понизила на 0,1 млн баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 млн баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 млн баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.

«Рост мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, покажет снижение примерно на 8,9 миллиона баррелей в сутки», — говорится в докладе. Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,72 млн баррелей в сутки.

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Как поясняется, данные по региону ОЭСР во II квартале оказались лучше, чем ожидалось изначально, что позволило немного смягчить резкое падение спроса.

«В 2021 году спрос на нефть, по прогнозам, частично восстановится по сравнению с текущим годом и покажет рекордно высокий рост — 7 миллионов баррелей в сутки», — пишет организация.