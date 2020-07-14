Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ на 93% после майских 91%, сократив добычу только нефти в рамках соглашения на 2,34 млн баррелей в сутки — до 8,66 млн, следует из ежемесячного доклада ОПЕК. По предварительным данным, добыча жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в июне снизилась на 0,07 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,51 млн баррелей в сутки. Это на 1,84 млн баррелей в сутки меньше уровня прошлого года.

«Добыча только нефти в мае в среднем составила 8,73 миллиона баррелей в сутки, а в июне — 8,66 миллиона (предварительно), что говорит о сокращении, согласно декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+. — Прим. ред.), на 1,95 миллиона и 2,02 миллиона баррелей в сутки соответственно по сравнению с апрелем», — пишет ОПЕК.

ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,72 млн баррелей в сутки.

В июльском докладе ОПЕК также говорится о том, что страны вне ОПЕК+ из-за закрытия производств в связи с пандемией коронавируса, низких цен на нефть и проблем с ее хранением и реализацией сократили добычу нефти во II квартале на 3,55 млн баррелей в сутки. «Помимо сокращений десяти стран вне ОПЕК, участвующих в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+. — Прим. ред.), на 1,89 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, закрытие производств в связи с пандемией COVID-19, низкие цены на нефть, а также проблемы с ее хранением и реализацией в странах, не участвующих в декларации, привели к сокращению в среднем в 3,55 миллиона баррелей в сутки в том же квартале», — говорится в докладе.

Также стало известно, что мировая добыча нефти в июне упала на 12,76 млн баррелей в сутки в годовом выражении — до 86,29 млн баррелей в сутки.