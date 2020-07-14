Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, направленных на совершенствование регулирования страхового рынка и защиту граждан от недобросовестных страховщиков. Документы были инициированы группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно первому документу, ЦБ сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам). Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок.

Решение ЦБ о приостановлении операций будет являться основанием для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг приостанавливать соответствующие операции субъекта страхового дела. Решения Банка России об ограничении или приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии будут вступать в силу не со дня их размещения на официальном сайте ЦБ, как это действует сейчас, а со дня их принятия. Расширяется перечень оснований назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов страховой организации.

Второй законопроект наделяет национальный финансовый совет полномочиями по рассмотрению проекта основных направлений развития финансового рынка РФ с возможностью представления соответствующих рекомендаций и периодичностью его подготовки один раз в год.

Правоохранительные органы будут обязаны отвечать на поступившее обращение главы ЦБ с целью проверки и пресечения противоправной деятельности — такой ответ должен быть за подписью руководителя федерального правоохранительного органа или его заместителя, в нем должна содержаться информация о ходе рассмотрения обращения и принятых решениях по переданным ЦБ материалам.

Банк России наделяется полномочиями по анализу деятельности субъектов страхового дела и деятельности негосударственных пенсионных фондов в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, или угрозу стабильности финансового рынка. В случае выявления таких ситуаций ЦБ наделяется правом принимать меры и осуществлять мероприятия по их финансовому оздоровлению. Кроме того, законопроект меняет периодичность представления Банком России проекта основных направлений развития финансового рынка РФ в Госдуму: этот проект будет предоставляться в нижнюю палату парламента один раз в год вместо действующей периодичности один раз в три года.

Третьим законопроектом пакета устанавливается, что при заключении с физлицом договора страхования (как обязательного, так и добровольного) в нем указывается размер доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат на осуществление страхования и включающей в том числе вознаграждение, выплачиваемое страховому агенту, страховому брокеру по такому договору.