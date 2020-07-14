Новые полномочия Банка России, предусмотренные принятыми Госдумой в первом чтении законопроектами, направленными на усиление контроля за деятельностью страховщиков, позволят ему в максимально короткий срок принимать действия для предотвращения вывода активов страховщиков, считает зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Согласно одному из проектов, ЦБ сможет приостанавливать расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховщика. Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить соответствующие операции со дня получения такого решения. Другой проект разрешает ЦБ при выявлении угроз правам и интересам клиентов страховщиков или стабильности финрынка применять различные меры, в том числе запрещать или ограничивать операции и их сделки, а также осуществлять мероприятия по их финансовому оздоровлению.

«Те меры, которые предлагаются… направлены на то, чтобы Центральный банк, являясь органом страхового надзора, в максимально короткий срок и действуя на опережение, постарался бы купировать негативные явления в деятельности страховой компании и при необходимости сберег те средства, которые еще остаются у недобросовестного страховщика», — заявил в ходе обсуждения законопроектов на заседании Госдумы зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о регулировании страхового рынка Документы были инициированы группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

В ЦБ, по его словам, поступает большое количество жалоб от страхователей — как физических, так и юридических лиц — на деятельность страховых компаний. «Сами видим, что страховая компания действует недобросовестно, направляем предписания в депозитарий и кредитные организации, чтобы обеспечить сохранность ресурсов, но на текущий момент полномочия требовать что-либо от кредитных организаций и депозитариев — они отсутствуют», — сообщил он.

«И получается, что недобросовестный страховщик, несмотря на то что получает наши предписания, вправе эти средства перечислять, соответственно, третьим лицам, за границу, в офшоры и так далее», — добавил он. А предусмотренные проектами нормы «позволят в том случае, если надзор максимально быстро выявит какое-либо нарушение и готов будет остановить деятельность компании для того, чтобы обеспечить сохранность ее финансовых ресурсов, соответственно, такого рода действия совершить и ресурсы не потерять», — заверил Чистюхин.