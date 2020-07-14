Рубль завершил основную валютную сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,09 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,3 тыс. сделок на 2,45 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,83—72,34 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,08 рубля, увеличившись на 57 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,4 тыс. сделок на 368,99 млн евро по курсам от 80,36 до 81,14 рубля за евро.

«Российская валюта дешевеет в общем тренде со всем рынком. Доллар колеблется в диапазоне 70,8—71,4, евро занял коридор 80,4—81,1. На следующую сессию мы ожидаем откат в валютных парах вниз. Доллар может торговаться между уровнями 70—71, евро — 80—80,7», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.