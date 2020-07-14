Уставный капитал Россельхозбанка будет увеличен на 20 млрд рублей через дополнительное размещение обыкновенных акций в объеме 20 тыс. штук. Такое решение было принято Росимуществом как акционером банка.

Уставный капитал в результате допэмиссии акций составит более 459 млрд рублей. Номинальная стоимость и цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции составит 1 млн рублей.

Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк планирует закончить 2020 год с чистой прибылью.