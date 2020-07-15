Снижение ставок по депозитам, другие финансовые стимулы побудили россиян вкладывать сбережения в акции и облигации, помогая стабилизировать рынок, который долгое время зависел от «перепадов настроений» иностранных инвесторов. Об этом сообщает в среду ведущая газета британских деловых кругов Financial Times (FT), которая отмечает, что вложения частных российских инвесторов «вызывают настоящий биржевой бум» в РФ.



Доведение ЦБ РФ ключевой ставки до 4,5% — «постсоветского минимума» — по сравнению с 17% еще несколько лет назад привело «к невиданному всплеску активности на фондовом рынке со стороны инвесторов-любителей», подчеркивает издание. Оно сравнивает этот феномен, который «потенциально изменяет работу рынков страны», с аналогичными процессами в США, Великобритании и Китае.

Активы розничных инвесторов составили 42% объема на биржевых торгах в июне по сравнению с 34% годом ранее, а число физических лиц — резидентов, имеющих брокерские счета, в первом полугодии 2020 года превысило 5,3 млн человек, на 1,5 млн больше, чем в январе, говорится в статье FT. «Мы видим совершенно иное число розничных инвесторов, [гораздо большее] чем когда-либо прежде, — приводит газета слова официального представителя Московской биржи Андрея Брагинского. — Люди ищут альтернативные пути сохранить сбережения или получить прибыль».

Рост розничных инвестиций обусловлен, по его словам, изменением «инфраструктуры и доступа». «Все это можно сделать в Интернете, и поэтому люди, сидевшие дома последние три месяца, находят очень удобным создать учетные записи и начать инвестировать, — констатирует Брагинский. — Этого не было всего несколько лет назад».

Согласно данным S&P Global Ratings, количество частных инвесторов в России к концу 2021 года может достигнуть 8 млн. Привлекать новых клиентов, по мнению экспертов компании, будет и повышенная волатильность, а именно желание выйти на рынок в период снижения цен с прогнозом его роста в будущем.