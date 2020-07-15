Российские семьи с детьми в рамках дополнительной соцподдержки по состоянию на начало июля 2020 года получили более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств, говорится в сообщении Минфина РФ.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более 0,5 трлн рублей. Это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за II квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей), отметил Силуанов.

Он добавил, что семьи продолжают обращаться за предоставлением выплат через портал госуслуг, все необходимые средства для выплаты гражданам будут предоставлены своевременно и в полном объеме.